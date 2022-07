vacanze vip

Carolina Marconi in vacanza a Formentera: ''Io me la godo tutta''

Carolina Marconi guarda il mare e regala ai follower uno dei suoi bellissimi sorrisi pieni di allegria.

"Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita... io me la godo tutta", scrive sui social Carolina Marconi postando gli scatti in riva al mare. In bikini svela le curve sinuose, il seno esplosivo e il lato B tornito. Guarda il mare e regala ai follower uno dei suoi bellissimi sorrisi pieni di allegria.

Con la Marconi in vacanza ci sono alcuni amici, i cugini, ma soprattutto Ale, il suo fidanzato che ama alla follia.

