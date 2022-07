Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez nel cantiere della nuova casa con la piscina condominiale

I Ferragnez visitano il cantiere del palazzo che ospiterà il loro nuovo attico e mostrano i dettagli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2022 - 10:52:15 Letto 842 volte

Con l'arrivo di Vittoria che ha rivoluzionato le esigenze della famiglia, il super attico milanese in cui vivono non basta più a Chiara Ferragni e Fedez. La coppia si prepara al trasloco (previsto per la seconda metà del prossimo anno) e intanto va in visita al cantiere dell'edificio che ospiterà il nuovo appartamento. Ovviamente i Ferragnez portano con loro tutti i follower per mostrargli il nuovo nido: inquadrano gli spazi ancora grezzi che occuperanno le stanze, il terrazzo e la piscina condominiale. Per ora ci vuole un po' di immaginazione, ma il risultato finale lascerà sicuramente a bocca aperta.

Giubbino catarifrangente e caschetto in testa, Chiara e Fedez si aggirano in quella che sarà la loro nuova casa e mostrano i dettagli ai follower. Altro che due cuori e una capanna! Sarà un attico enorme con vista spettacolare sulla città di Milano, dotato di ogni comfort. Mostrano camere, disimpegni, la terrazza panoramica e anche la piscina che però precisano: "E' condominiale, non del nostro attico".

La nuova casa dei Ferragnez sarà sempre nel quartiere CityLife, a due passi da dove risiedono ora. L'attico in cui vivono è in affitto, mentre quello in cui traslocheranno lo hanno acquistato. Sarà ancora più grande dell'attuale e, con tutta probabilità, ancora più bello. Un nido d'amore perfetto e... spazioso.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Chiara Ferragni

