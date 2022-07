Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, topless bollente per le vacanze in Grecia

Dopo i look mozzafiato e rivelatori sfoggiati a Parigi, anche dalla vacanza in Grecia posta scatti al limite della censura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2022 - 11:07:03 Letto 814 volte

Non smette di provocare Chiara Ferragni, che quest'estate si è riscoperta più sexy che mai. Dopo i look mozzafiato e rivelatori sfoggiati a Parigi, anche dalla vacanza in Grecia posta scatti al limite della censura. In barca con gli amici posa con addosso solo slip e occhiali da sole, il seno nudo con i capezzoli coperti solo da due cuoricini bianchi.

Fedez non è con lei ma di sicuro avrà apprezzato...

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Chiara Ferragni

Ti potrebbe interessare? Chiara Ferragni provoca a Parigi con il suo lato B

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!