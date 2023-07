gossip

Claudia Gerini innamorata, paparazzata a baciare l'ex di Nathaly Caldonazzo

Il settimanale Chi ha sorpreso l'attrice e il nuovo fidanzato prima durante una cena romantica e poi in partenza per Napoli dove lei è impegnata su un set.

Claudia Gerini è innamorata. I paparazzi del settimanale Chi l'hanno fotografata in dolce compagnia: al suo fianco c'è Riccardo Sangiuliano, noto alle cronache rosa per il matrimonio finito con Nathaly Caldonazzo.

I due vengono sorpresi a cena insieme a Roma, poi fotografati mentre entrano in casa dell'attrice per uscirne qualche ora dopo in partenza per Napoli. Ed è sotto le stelle partenopee che scatta il bacio appassionato che non lascia spazio a dubbi.

Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano si frequentano da qualche settimana, raccontano i beninformati. Il settimanale Chi ha sorpreso l'attrice e il nuovo fidanzato prima durante una cena romantica e poi in partenza per Napoli dove lei è impegnata su un set. Ma se il giorno è dedicato al lavoro, le notti sono tutte per loro. A tarda ora e al mattino i due vengono fotografati mentre, in déshabillé, si affacciano allo stesso balconcino. La sera successiva, a spasso sul lungomare, scatta il bacio. A passeggio insieme, in giro sulla vespa, affacciati alla finestra: le foto della coppia raccontano una storia romantica e felice.

