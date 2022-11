Crisi Italia-Francia

Colloquio telefonico tra Macron e Mattarella: ''Tra Francia e Italia relazioni importanti''

Il colloquio tra i due Capi di Stato arriva dopo giorni concitati per lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sulla questione migranti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2022 - 11:49:10 Letto 758 volte

Emmanuel Macron e Sergio Mattarella hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno ribadito "la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l'Italia". Lo ha reso noto una nota congiunta, pubblicata al termine dello scambio tra i presidenti dei due Paesi. "Entrambi hanno sottolineato la necessità di creare le condizioni per una piena cooperazione in tutti i settori - prosegue il comunicato -, tanto a livello bilaterale che in seno all'Unione europea".

Il colloquio tra i due Capi di Stato arriva dopo giorni concitati per lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sulla questione migranti.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Quirinale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!