Guerra Ucraina-Russia

Conferenza di Parigi, Tajani: ''Non c'è pace in Ucraina se Russia non siede al tavolo''

''La pace in Ucraina deve essere il nostro obiettivo finale'', dice Tajani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2022 - 00:32:03 Letto 714 volte

La pace in Ucraina deve essere "il nostro obiettivo finale, non c'è pace se c'è occupazione, se non c'è resa, se la Russia non si siede al tavolo con un Paese libero e indipendente". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'audizione sulle linee programmatiche di politica estera davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!