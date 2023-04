ricostruzione Ucraina

Conferenza ricostruzione Ucraina, Zelensky: ''L'Italia ci sostiene per la libertà e la sicurezza"

''Ringrazio tutti voi e personalmente la signora Meloni per il suo sostegno'', ha sottolineato Volodymyr Zelensky in video-collegamento con la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.

"Siamo tutti insieme nel nostro desiderio di libertà, di sicurezza, e benessere per i nostri genitori, i nostri figli, le nostre città. Di questo vi propongo di parlare, di cosa fare cioè per dare più libertà e sicurezza ai nostri bambini e le nostre città". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in video-collegamento con la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.

"Ringrazio tutti voi e personalmente la signora Meloni per il suo sostegno", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

