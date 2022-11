Clima

Cop27, approvato documento finale: target riscaldamento globale entro 1,5 gradi

Decisa istituzione fondo per perdite e danni da cambiamento climatico.

Salvato alla Cop27 di Sharm el-Sheikh l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. E' quanto si apprende dal documento finale.

Chiesto il calo della produzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, ma non l'eliminazione. Nulla su stop o riduzione d'uso dei combustibili fossili. Per l'obiettivo di 1,5 gradi serve un calo delle emissioni del 43% al 2030 rispetto al 2019, ma con gli impegni di decarbonizzazione attuali il taglio sarebbe soltanto dello 0,3%.

