Allarme Cina

Covid-19, allarme Cina. Oms Europa: ''Non è finita, sforzo su vaccini

''Il Covid non è finito, come gli ultimi sviluppi globali hanno reso chiaro'', è il monito di Hans Kluge, direttore regionale Oms Europa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2022 - 00:04:28 Letto 802 volte

"Covid is not over, il Covid non è finito, come gli ultimi sviluppi globali hanno reso chiaro". E' il monito di Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, mentre è in corso il dibattito sull'eventuale minaccia rappresentata dalla Cina alle prese con un'esplosione di contagi, e sulla necessità di attivare misure di screening come i tamponi obbligatori disposti dall'Italia per i viaggiatori in arrivo dal gigante asiatico. I Paesi della regione europea per Kluge "dovrebbero mantenere le capacità di test e sorveglianza, inclusa la capacità di rilevare nuove varianti - elenca in una serie di tweet - assicurarsi che chi ne ha diritto sia completamente vaccinato, evidenziare misure per ridurre la diffusione del contagio, soprattutto tra i più vulnerabili".

Le sfide globali come Covid, sottolinea Kluge, "richiedono una collaborazione globale che porti a soluzioni globali. Tutti i Paesi devono condividere informazioni cruciali su Covid, incluso il sequenziamento genomico delle varianti e dei sottolignaggi del virus", esorta il direttore di Oms Europa, convinto che "la trasparenza genera fiducia". "Vivere con Covid - aggiunge - è la nostra realtà globale a lungo termine. Il virus continuerà a cambiare con nuove varianti possibili. Possiamo salvaguardare noi stessi e coloro che ci circondano attraverso misure di igiene personale e di protezione ragionevoli, inclusa la vaccinazione, in particolare per i vulnerabili. I vaccini rimangono la migliore protezione contro le malattie gravi".

Nonostante ciò, "mentre la pandemia entra nel suo quarto anno, milioni di persone in Europa rimangono non vaccinate. Invito tutti i 53 Paesi della regione europea dell'Oms a rinnovare i loro sforzi per la vaccinazione. L'attuale scenario globale ne sottolinea l'urgenza", ammonisce Kluge. Un ultimo aspetto evidenziato riguarda i farmaci: "Scorte di medicinali essenziali stanno scarseggiando nella regione. Dalla penicillina ai vaccini e agli antivirali per Covid, i Paesi dovrebbero rivedere i propri bisogni e rifornire le scorte. Dobbiamo pianificare ogni eventualità in questi tempi incerti. La preparazione salva la vita".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!