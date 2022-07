Crimini di guerra

Crimini di guerra, Medvedev: ''Punire la Russia che ha il maggiore potenziale nucleare è una minaccia per l'umanità''

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Russia Dmitry Medvedev ha criticato su Telegram la possibilità che un tribunale internazionale possa giudicare la Russia per le azioni commesse in Ucraina.

06/07/2022

''L'idea di punire il Paese che ha il maggiore potenziale nucleare è di per sé assurda. E potenzialmente minaccia l'esistenza dell'umanità''. Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Russia Dmitry Medvedev ha criticato su Telegram la possibilità che un tribunale internazionale possa giudicare la Russia per le azioni commesse in Ucraina. ''Ho definito pazzo qualsiasi tentativo di creare tribunali o tribunali per le cosiddette indagini sulle azioni della Russia. Queste proposte sono giuridicamente nulle'', ha aggiunto.

Contestando gli Stati Uniti, l'ex presidente russo ha quindi elencato una serie di ''guerre fallimentari americane''. ''Vietnam e Corea, Jugoslavia e Iraq, Cuba, Afghanistan e Siria sono ben consapevoli di quanto siano disastrose le conseguenze di tali invasioni: l'elenco è lungo e costantemente aggiornato. L'America ha ucciso più di 20 milioni di persone in 37 paesi dalla fine della seconda guerra mondiale, secondo uno studio pubblicato su Global Research. Pensateci: più di 20 milioni!'', ha dichiarato.

