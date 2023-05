Italia-Francia

Crisi Italia-Francia, Tajani: ''Da parte francese si nota imbarazzo, ma servono le scuse''

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani tiene il punto dopo l'affondo del ministro dell'Interno francese Gèrald Darmanin al governo italiano sulla questione migranti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2023 - 10:43:11 Letto 739 volte

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani tiene il punto dopo l'affondo del ministro dell'Interno francese Gèrald Darmanin al governo italiano sulla questione migranti.

"Da parte francese si nota comunque sia il dispiacere, che l'imbarazzo su quanto accaduto - rileva Tajani intervistato dal "Corriere della Sera" -, ma la precisazione dei francesi è stata insufficiente, non ci sono le scuse, il ministro dell'Interno ha detto delle cose incredibili, contro la Meloni, contro il governo, persino contro l'Italia e gli italiani".

Parigi prova a spegnere il fuoco con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Gèrald Darmanin sulla gestione dei migranti da parte della premier Giorgia Meloni.

Il portavoce del governo francese, Olivier Vèran, ha assicurato che nelle parole di Darmanin "non c'era nessuna volontà di ostracizzare l'Italia in alcun modo". Ha poi aggiunto di voler "rassicurare gli italiani che ci guardano" e di non volerne fare "una polemica politica".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!