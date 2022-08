reunion Non è la Rai

Cristina Quaranta e Laura Freddi, reunion su instagram per le ragazze di ''Non è la Rai''

A 30 anni dalla fine del programma sono ancora molto legate e hanno trascorso qualche giorno insieme a San Felice Circeo.

Pubblicata il: 21/08/2022

Con il loro scatto social abbracciate, Laura Freddi e Cristina Quaranta hanno regalato ai follower un bel tuffo nel passato. Sono passati 30 anni dai tempi di "Non è la Rai", quando si scatenavano insieme alle altre ragazze a bordo piscina nel programma cult, e sono ancora legatissime. Entrambe nel 2022 hanno festeggiato il 50esimo compleanno e si sono ritagliate qualche giorno a San Felice Circeo per celebrare insieme.

"E’ vero il tempo passa! Ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più importante! Oggi quante risate" ha scritto Laura Freddi postando lo scatto. "50+50 e non sentirli" ha commentato Cristina Quaranta. Tanti anni dopo l'esperienza di "Non è la Rai" posano insieme in costume, senza make-up e senza filtri, con i capelli scompigliati e la pelle abbronzata. I follower non fanno mancare i commenti, tra complimenti per la loro forma perfetta e nostalgici ricordi del passato.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Laura Freddi

