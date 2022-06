default Russia

Default Russia, Mosca: ''Illegittime le accuse, abbiamo pagato''

Mosca sottolinea che, dopo le notizie di un bando all'importazione dell'oro da parte di alcuni Paesi del G7, ''venderemo il nostro oro dove sarà richiesto''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2022 - 12:23:13 Letto 777 volte

Le "accuse" relative al default della Russia "sono illegittime: il pagamento in valuta estera è stato effettuato a maggio". Così il Cremlino contesta il default sul suo debito in valuta estera per la prima volta dal 1918, scattato la notte scorsa. Mosca sottolinea quindi che, dopo le notizie di un bando all'importazione dell'oro da parte di alcuni Paesi del G7, "venderemo il nostro oro dove sarà richiesto".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

Ti potrebbe interessare? La Russia è in default tecnico: è la prima volta dal 1918

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!