Denatalità in Italia, Elon Musk: ''Se continua così non ci saranno più italiani''

Il miliardario Elon Musk ha commentato su Twitter la situazione delle nascite: ''Se l'andamento continua così, l'Italia non avrà più persone''.

Il miliardario Elon Musk ha commentato su Twitter la situazione delle nascite negli Stati Uniti basandosi sui dati pubblicati dal Wall Street Journal. "Il tasso di natalità in Usa - ha scritto - è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da 50 anni". La Corea del Sud e Hong Kong, ha aggiunto il Ceo di Tesla, sono i Paesi che stanno sperimentando il più rapido collasso della popolazione. A questo punto un data analyst italiano è intervenuto nella conversazione commentando come l'Italia, pur vivendo in uno stato di benessere generale, si collochi tra gli ultimi dieci Paesi per tasso di natalità. La risposta di Musk è netta: "Se l'andamento continua così, l'Italia non avrà più persone".

Secondo il bilancio demografico dell'Istat citato nei commenti, i nuovi nati nel 2019 sono stati 435 mila. I dati Istat aggiornati al 2021 rivelano come lo scorso anno nel Paese ci siano state meno di 400 mila nascite.

