Gossip

Diletta Leotta mostra sui social il pancino durante l'allenamento: ''Crescere insieme''

Diletta Leotta, sorridente in palestra, inquadra orgogliosa le sue nuove curve da futura mamma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2023 - 11:12:12 Letto 754 volte

Diletta Leotta sfoggia il pancino durante l'allenamento. Il completino ginnico composto da crop top e shorts neri mette in risalto il ventre che inizia già ad essere bello rotondo. "Crescere insieme", scrive la conduttrice, incinta della sua primogenita dal calciatore Loris Karius.

Il pancino di Diletta Leotta c'è e si vede, ma finora la conduttrice è sempre stata piuttosto discreta nel mostrarlo sui social. Dopo averlo sfoggiato in costume rosso all'indomani dell'annuncio della gravidanza (in un dolce video social insieme a Loris Karius), ha sempre preferito non dare troppo spazio alle forme della gravidanza nei suoi post social. Il suo selfie in palestra sembra un cambio di rotta, con la conduttrice sorridente che inquadra orgogliosa le sue nuove curve da futura mamma.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Diletta Leotta

