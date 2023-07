Alessia Marcuzzi

Disavventura al mare per Alessia Marcuzzi: scivola e si fa male sulle gambe e sul viso

Sui social mostra le foto, prima con il ghiaccio applicato sulla coscia e sul viso, poi fa vedere da vicino i lividi sulle gambe: ''Cascata come una polla'', scrive con la solita autoironia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2023 - 11:09:04 Letto 846 volte

Alessia Marcuzzi scivola sulle rocce al mare e si fa male, ma la prende con filosofia e aggiornando i follower ci scherza su.

Sui social mostra le foto, prima con il ghiaccio applicato sulla coscia e sul viso, poi fa vedere da vicino i lividi sulle gambe: "Cascata come una polla", scrive con la solita autoironia. Per fortuna nulla di grave per la conduttrice, che non ha perso il sorriso neanche dopo il piccolo incidente.

Deve essere stato un bello spavento per Alessia Marcuzzi, ma lei non si è lasciata abbattere e anche dolorante si è sforzata di sorridere. La conduttrice ha postato uno scatto dal lettino in spiaggia, in bikini, appena dopo la caduta e con il ghiaccio applicato dove ha preso la botta. "Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili", ha scritto raccontando di essere caduta sulle rocce "come una polla". Poi, distesa sul letto in relax ha inquadrato da vicino le cosce e le ginocchia dove i lividi che si è procurata sono grossi ed evidenti.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Alessia Marcuzzi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!