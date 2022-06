Ucraina nell'Ue

Draghi a Zelensky: ''L'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue''

''Il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue'', ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa a Kiev.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2022 - 15:51:11 Letto 925 volte

"Il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino e gli altri leader europei.

"Zelensky sa che è una strada da percorrere, non solo un passo", ha sottolineato il premier.

Grano Ucraino

"Ci sono due settimane per sminare i porti. Il raccolto arriverà alla fine di settembre e una serie di scadenze sempre più urgenti che ci avvicinano al dramma inesorabilmente. Occorre creare corridoi sicuri con la massima urgenza per il trasporto sicuro per il grano ed evitare una catastrofe", ha detto il premier Mario Draghi. "L'unico modo è una risoluzione dell'Onu che regoli la navigazione nel Mar Nero, la Russia finora lo ha rifiutato", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Telegram Volodymyr Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!