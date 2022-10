morta Angela Lansbury

E' morta Angela Lansbury, la Signora in giallo aveva 96 anni

Lunghissima la carriera dell'attrice di origine britannica ricordata da tutti come Jessica Fletcher, protagonista della fortunata serie Tv americana ''La signora in giallo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2022 - 22:44:13 Letto 667 volte

E' morta Angela Lansbury. L'attrice, di origini britanniche, aveva 96 anni. Lo riportano i media americani, citando la famiglia. Nata a Londra nel Regent's Park, figlia dell'attrice irlandese Moyna MacGill, era diventata famosa come "La signora in giallo", dall'omonima serie televisiva statunitense, in onda dal 1984 per 12 stagioni sulla CBS, che la vedeva protagonista nei panni di Jessica Fletcher.

L'attrice era nata a Londra nel 1925, ed ha vinto un Oscar alla carriera nel 2014. Da attrice ha preso parte a decine di film e telefilm.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!