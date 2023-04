Morta la mamma di Paolo Brosio

E' morta la mamma di Paolo Brosio: aveva 102 anni

Il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni ed era stata festeggiata in ospedale davanti alle telecamere di ''Pomeriggio Cinque''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2023 - 11:52:03 Letto 831 volte

E' morta la mamma di Paolo Brosio. Anna Marcacci Brosio si è spenta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Madre del giornalista e personaggio tv, il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni ed era stata festeggiata in ospedale davanti alle telecamere di "Pomeriggio Cinque".

Anna Marcacci Brosio era una donna di grande fede, ha raccontato più volte di essersi recata a Medjugorje a pregare per convertire anche Paolo. Aveva acquisito notorietà partecipando, al fianco del figlio, al programma "Quelli che il calcio" su Rai2 e registrando con Paolo spot pubblicitari.

A "Mattino Cinque" Federica Panicucci ha dato così l’annuncio ai telespettatori della morte della mamma di Brosio: "Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo". La Panicucci ha chiesto al sacerdote presente in studio di dire qualcosa: "Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Paolo Brosio

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!