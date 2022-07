E' morto Giangaspare Ferro, icona della musica jazz a Palermo

Si è spento Giangaspare Ferro, segretario generale e fra i fondatori della Fondazione The Brass Group. Aveva 77 anni. L'annuncio sulla pagina social della Fondazione:

"Va via un gentiluomo di grande cuore e di grande personalità. Non solo uno dei quattro fondatori del Brass, ma anche un uomo che ha dedicato la propria vita alla musica: dalla cantina di via Duca della Verdura al Real Teatro Santa Cecilia. È stato sempre con noi in ogni decisione importante anche se lontano dalle luce dei riflettori. La sua generosità ed umanità ci mancheranno tantissimo".