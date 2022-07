Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, vacanze bollenti in spagna: il lato B non passa inosservato sui social

Avvolta in un costume intero sgambatissimo, la showgirl mostra il suo fondoschiena scolpito e i follower sognano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2022 - 11:38:39 Letto 782 volte

L’obiettivo era quello di trascorrere le vacanze in Italia, ma ci sta pure una capatina a Ibiza per Elisabetta Canalis. La ex velina che vive a Los Angeles si è trasferita nel Belpaese per l’estate tra Sardegna, Liguria e l’immancabile tappa milanese. Ma tra uno shooting di lavoro e una pausa di relax eccola in Spagna a sfoderare le sue curve da capogiro.

Con lei c’è tutto il suo clan. Micaela che la segue dagli Usa, Niky che l’ha raggiunta dall’Italia e le amiche di sempre con cui condivide vacanze e momenti di svago. Con Elisabetta Canalis ci sono il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva che si diverte a sguazzare in acqua avvinghiata alla mamma come un piccolo panda sulla schiena.

La Canalis si diverte un sacco e tra buon cibo, care amiche, tuffi in mare si lascia anche fotografare per qualche scatto social che fa perdere la testa ai fan. Avvolta in un costume intero sgambatissimo, la showgirl mostra il suo fondoschiena scolpito e i follower sognano.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Elisabetta Canalis

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!