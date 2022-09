Elisabetta Gregoraci posa senza veli tra le lenzuola: L'estate è uno stato d'animo

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci posa senza veli tra le lenzuola: L'estate è uno stato d'animo

Posa senza veli tra le lenzuola e fa salire la temperatura social.

06/09/2022

"L’estate è uno stato d’animo" ha scritto Elisabetta Gregoraci postando postando lo scatto ad alto tasso erotico, nella versione a colori e in quella in bianco e nero. Bellissima, con il fisico tonico e scolpito, regala ai follower un'ondata di sensualità. Tanta malizia senza mostrare troppo, un gioco di vedo non vedo che fa palpitare i cuori sui social.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Elisabetta Gregoraci

