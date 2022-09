coppie vip

Elodie conferma il gossip dell'estate con Andrea Iannone: ''Mi piace, ma nessuna aspettativa''

Dopo il gossip scatenato e le foto rubate, arriva la conferma sulla loro relazione.

07/09/2022

Elodie conferma il gossip dell'estate: lei e Andrea Iannone fanno coppia. Lo ammette senza troppi giri di parole in un'intervista a Vanity Fair: "È una persona che mi piace" dice, ma specifica: "In questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra". La cantante e il centauro hanno trascorso un'estate insieme in giro per le località di vacanza più esclusive, ora li aspetta la prova dell'autunno.

"Se dovesse fiorire, fiorirà" dice Elodie a proposito della storia appena iniziata con Andrea Iannone. E' un amore sbocciato da poco, durante le vacanze estive con un gruppo di amici. Il gossip intorno a loro si è subito infiammato e gli scatti rubati delle loro uscite di coppia e le chiacchiere intense in barca non sono mancati. I paparazzi l'hanno marcata stretta: "Li vedevo benissimo, mentre mi facevano le foto. Ovvio che lì per lì mi stranisco anche io, ma poi cerco di reagire con libertà. E non farmi succhiare l’anima", spiega.

