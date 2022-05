Embargo Petrolio Russo, Mosca all'Ue: ''Troveremo nuovi importatori''

Petrolio Russo

La Russia replica all'ultimo round di sanzioni europee sul petrolio assicurando che troverà nuovi importatori.

La Russia replica all'ultimo round di sanzioni europee sul petrolio assicurando che troverà nuovi importatori.

Il rappresentante permanente russo presso gli organismi internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, lo ha fatto citando Ursula von der Leyen.

"Come ha detto giustamente ieri - ha scritto su Twitter -, la Russia troverà nuovi importatori. Degno di nota il fatto che contraddica le sue dichiarazioni del giorno prima. Rapido cambiamento di impostazione che indica che l'Ue non è in gran forma".

