Emergenza migranti, Metsola: ''Soluzioni non possono essere nazionali ma solo a livello europeo''

''A dieci anni di distanza dalla tragedia di Lampedusa non abbiamo ancora fatto abbastanza'', ha detto la presidente dell'Eurocamera, Metsola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2023 - 10:13:16 Letto 847 volte

"Le soluzioni non possono essere sul piano nazionale ma solo a livello europeo. Penso che non ci siano alte opzioni se non concludere il patto sulla migrazione, i cittadini di tutti i Paesi dell'Ue ci hanno chiesto di trovare delle soluzioni". Così la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, rispondendo a una domanda sullo stop agli ingressi dall'Italia da parte di Germania e Francia, durante un punto stampa prima dell'inizio in aula del discorso sullo Stato dell'Unione.

"A dieci anni di distanza dalla tragedia di Lampedusa non abbiamo ancora fatto abbastanza", ha concluso Metsola.

