Emergenza Migranti, Onu: ''L'Italia non può farcela da sola. Ue applichi Patto globale''

Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite: ''Tutti i Paesi devono mostrare solidarietà''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/03/2023 - 12:09:07 Letto 752 volte

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani "ha ragione nel dire che l'Italia non può farcela da sola. Nessun Paese può farcela da solo. Tutti i Paesi devono mostrare solidarietà e il modo migliore per farsi strada sarà che ogni Stato membro applichi il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare". A dichiararlo è stato il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri sul necessario contributo di Ue e Onu ad una soluzione della crisi migratoria.

