Energia

Energia, Usa: ''Momento davvero difficile per l'Europa, aiuteremo i nostri partner''

Per Biden e la sua amministrazione ''l'alleanza transatlantica e la collaborazione con l'Europa sono una prioritÓ''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2022 - 23:45:22 Letto 683 volte

Sull'energia per l'Europa "è un momento davvero difficile, gli Usa ne sono consapevoli e non lasceranno nulla d'intentato per aiutare i nostri partner europei". Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con la stampa.

Per Biden e la sua amministrazione "l'alleanza transatlantica e la collaborazione con l'Europa sono una priorità".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!