Epatite acuta bambini, Ecdc: sono 190 i casi nel mondo, 40 in Europa

Le segnalazioni di epatiti acute di origine sconosciuta sono: 190 casi nel mondo di cui 40 in Europa.

Pubblicata il: 26/04/2022

"I dati relativi alle segnalazioni di epatiti acute di origine sconosciuta in bambini precedentemente sani "sono ancora fluidi, a volte non molto precisi perché ci sono verifiche da fare, ma siamo a circa 190 casi segnalati in questo momento in tutto il mondo e circa 40 nell'Ue/Spazio economico europeo". E' l'aggiornamento fornito da Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

"Il Regno Unito - ha ricordato Ammon oggi - è stato il primo Paese a lanciare un allarme all'inizio di aprile e ha segnalato più di 100 casi, ora più Paesi hanno fatto segnalazioni tra cui 10 Paesi Ue/See ma anche Israele e Stati Uniti". Molti di questi bambini, ha evidenziato, hanno avuto un'epatite grave, diversi hanno avuto insufficienza epatica e alcuni hanno richiesto un trapianto di fegato, segno di quanto sia severa la condizione. Le indagini sono in corso in tutti i Paesi che segnalano casi, ma al momento la causa esatta di questa epatite rimane ancora sconosciuta".

Le solite epatiti da A a E "sono escluse e le autorità sanitarie pubbliche stanno ora esaminando possibili cause e fattori - ha aggiunto la direttrice Ecdc - le indagini in questo momento puntano su un collegamento all'infezione da adenovirus. Continueremo a monitorare, anche con l'Oms, per capire cosa c'è dietro. Finora non c'è alcun collegamento tra i casi e anche nessuna associazione con viaggi. Stiamo lavorando a una rapida valutazione del rischio che prevediamo di pubblicare giovedì".

Pediatri: attivata una rete di sorveglianza nazionale

I pediatri di famiglia hanno dato immediata disponibilità per una rete di sorveglianza sul territorio nazionale per gli ultimi casi di epatite. Lo annuncia Antonio D'Avino, presidente della Federazione medici pediatri, dopo un incontro con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel nostro Paese sono state fatte diverse segnalazioni, ma soltanto tre casi sono stati confermati.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Pixabay

