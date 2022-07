Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti in vacanza a Mykonos con una misteriosa mora

E' mistero assoluto su chi sia la ragazza con cui Eros Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Grecia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2022 - 11:55:20 Letto 976 volte

Stessa location dell’anno scorso, ma nella villa a Mykonos che Eros Ramazzotti ha scelto per le sue vacanze c’è un’altra ragazza (diversa da quella che aveva ospitato nell’estate passata). E’ mora e prorompente e il settimanale “Chi” li ha pizzicati in atteggiamenti intimi. Si spalmano la crema sul corpo, chiacchierano, si tuffano in piscina, pranzano in un tete-à-tete sul mare. A casa ci sono solo loro e i flash immortalano qualche attimo di complicità.

E’ mistero assoluto su chi sia la ragazza con cui Eros Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Grecia. I paparazzi l’hanno avvistata anche in spiaggia da sola mentre prende il sole prima di raggiungere il cantante in villa. Lui si rilassa in piscina, raggiunge il ristorante fronte mare e si dedica totalmente alla sua amica.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Chi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!