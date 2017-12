musica

Esce venerdì ''One More Light Live'', l'album dei Linkin Park dedicato a Chester Bennington

Uscirà venerdì 15 dicembre ''One More Light Live'', l'album live dei Linkin Park registrato dal vivo durante l'ultimo indimenticabile One More Light World Tour 2017...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2017 - 17:33:51 Letto 504 volte

Uscirà venerdì 15 dicembre “One More Light Live”, l’album live dei Linkin Park registrato dal vivo durante l’ultimo indimenticabile One More Light World Tour 2017 e dedicato alla memoria del cantante della band Chester Bennington, prematuramente scomparso il 20 luglio scorso.

“Vogliamo dedicare questo album live a nostro fratello Chester, che ha messo tutto il suo cuore e la sua anima nell’album One More Light. – raccontano Joe, Dave, Rob, Mike e Brad – Dopo aver registrato l’album, scherzavamo con Chester dicendo che, avendo alzato l’asticella così in alto durante le registrazioni, non ce l’avrebbe mai fatta a riprodurre dal vivo la stessa incredibile alchimia. Ovviamente, aveva accettato la sfida. I concerti all’inizio dell’estate sono stati straordinari. Chester pensava che fosse il miglior tour di sempre. La gioia e la complicità che si creava sul palco rifletteva la stretta connessione che legava noi, i fan e la musica. Ogni sera, prima di salire sul palco, ci mettevamo in cerchio, ci concentravamo e condividevamo tutto quello che ci passava per la testa. Chester si inventava sempre dei giochi di parole sul nome della città in cui suonavamo, questo era il nostro rituale, ma più di tutto era un momento in cui esprimevamo tutta la nostra gratitudine per vivere in un sogno. Chester non scordava mai di ringraziare tutta la crew – gli uomini e le donne che viaggiano con noi per il mondo, trasformando il nostro sogno in realtà sera dopo sera. Senza di loro, i nostri concerti non esisterebbero. Chester era sempre entusiasta, generoso, sensibile, ottimista, divertente e gentile. Con la sua voce, trasformava il dolore in catarsi, autenticità in arte e passione in relazione. La dedizione che ha impiegato nel creare queste canzoni è stata a dir poco trionfante. A coloro che sono venuti a vedere questo tour vanno i nostri ringraziamenti. Per tutti gli altri, ci auguriamo questo album live possa farvi capire, anche solo per un attimo, quanto questi concerti fossero magici per noi sei”.

L’album conterrà alcune delle canzoni storiche dei Linkin Park, da In The End a Numb a Crawling, magistralmente riarrangiata durante l’ultimo tour estivo lasciando spazio alla voce unica ed emozionante di Chester Bennington.

I Linkin Park hanno tenuto l’ultimo concerto in Italia in occasione degli I-Days Festival di Monza il 17 giugno e lo scorso 27 ottobre hanno organizzato un concerto in memoria di Chester Bennington a Los Angeles, all’Hollywood Bowl, insieme ad alcuni amici ospiti che hanno celebrato la vita di questo grandioso artista.

In occasione dell’uscita di One More Light Live, giovedì 14 dicembre verrà trasmesso in onda su Virgin Radio uno speciale dedicato alla memoria di Chester in cui sarà possibile ascoltare l’intero album in anteprima. Dunque tutti sintonizzati alle 21 su Virgin Rock Live che trasmetterà anche due vecchie interviste fatte da loro ai Linkin Park e le manderanno in onda durante lo speciale. La prima intervista risale al Sonisphere Festival di Imola del 2011, ed è stata fatta proprio a Chester. La seconda intervista è stata fatta a Mike Shinoda, in occasione del concerto all'Ippodromo del Galoppo di Milano, nel 2014.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!