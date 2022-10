Russia-Occidente-Ucraina

Espansione Nato, Usa accusa Putin: ''Nessuna novità o cambio di obiettivi''

Per la Casa Bianca ''le parole di Vladimir Putin non sono molte nuove e non hanno indicato un cambio nei suoi obiettivi strategici, anche in Ucraina''.

28/10/2022

Per la Casa Bianca "le parole di Vladimir Putin non sono molte nuove e non hanno indicato un cambio nei suoi obiettivi strategici, anche in Ucraina".

E' quanto detto alla stampa dalla portavoce, Karine Jean-Pierre, a bordo dell'Air Force One. Il presidente russo, da Mosca, aveva pubblicamente accusato l'Occidente di aver causato un'escalation nel conflitto, di aver spinto verso "l'inaccettabile espansione della Nato" ma di essere tuttavia disposto al dialogo con Washington.

