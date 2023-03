grano

Esportazione grano da Ucraina e Russia, Tajani: ''Corridoi verdi sono un tema fondamentale''

''Se dovessero venire meno, per il grano e altri cereali, si avrebbe una crisi anche alimentare in Paesi già poveri'', sostiene il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

"Il tema dei corridoi verdi per l'esportazione di grano da Ucraina e Russia con la mediazione della Turchia è fondamentale, se dovessero venire meno, per il grano e altri cereali, si avrebbe una crisi anche alimentare in Paesi già poveri, che provocherebbe un altro flusso migratorio preoccupante dall'Africa orientale". Lo sostiene il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo a Milano alla scuola di formazione politica della Lega.

