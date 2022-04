convalescenza Fedez

Fedez: ''Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato''

Fedez, in convalescenza dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al pancreas rivela su Instagram ''che ha perso quasi 10 chili''.

19/04/2022

"Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e salire su un palco''. E' quanto rivela su Instagram Fedez, in convalescenza dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al pancreas.

Il rapper, che in questi giorni sta trascorrendo una vacanza in completo relax sul lago di Como in compagnia della moglie Chiara Ferragni e dei due figli, Leone e Vittoria, mostra ai suoi follower una foto che lo ritrae di fronte a uno specchio visibilmente dimagrito e con una grossa cicatrice sull'addome.

