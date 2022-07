Fedez

Fedez torna in ospedale: ''Visita di controllo prima delle vacanze, sempre grato a tutto lo staff''

Prima di partire con la famiglia per le ferie estive, il cantante si è sottoposto ad un check up post intervento per confermare le sue buone condizioni di salute.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/07/2022 - 11:09:20 Letto 717 volte

Fedez è tornato in ospedale, nello stesso in cui è stato operato 4 mesi fa. "Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto "pancreas" del professor Falconi", scrive il rapper in una storia su Instagram postando uno scatto abbracciato al suo medico. Prima di partire con la famiglia per le ferie estive, il cantante si è sottoposto ad un check up post intervento per confermare le sue buone condizioni di salute. E la visita è andata bene.

Che tutto stesse procedendo per il meglio, dopo la delicata operazione di asportazione del tumore al pancreas, Fedez lo aveva già dimostrato, esibendosi per quasi un'ora, un mese fa, durante il concertone di beneficenza a Milano insieme a J-Ax. Adesso la conferma.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Fedez

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!