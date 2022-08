vacanze

Ferragosto, un italiano su due si metterà in viaggio

Sono 22 milioni i turisti che quest'anno hanno scelto di concentrare le ferie nel mese di agosto, nonostante le preoccupazioni per la crescita dell'inflazione e la difficile situazione internazionale con la guerra in Ucraina.

Pubblicata il: 13/08/2022

La metà degli italiani è già in viaggio per quello che si prevede essere un week end da bollino nero per le strade italiane. Tra le Regioni più gettonate la Sardegna, che per quest'agosto ha registrato numeri record, a volte anche maggiori di quelli dell'estate pre-pandemia: al momento sono oltre mezzo milione i passeggeri tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Uno su due lo festeggerà fuori casa per andare a trovare amici o parenti, per trascorrere una giornata al mare o in montagna, o per fare un semplice picnic all'aria aperta, l'importante è festeggiarlo. Sono in milioni gli italiani che quest'anno non rinunceranno al "capodanno dell'estate".

Secondo Coldiretti-Ixém, il 50% degli italiani ha infatti già fatto le valigie. Solo il 24% dei cittadini invece ha dichiarato che resterà a casa.

Strade da bollino nero

Prima di arrivare a destinazione però il rischio è quello di trascorrere lunghe ore in autostrada. Nella mattinata di sabato è infatti previsto bollino nero lungo la rete Anas (Gruppo Fs) per il traffico in costante aumento, con spostamenti verso le grandi direttrici. Il bollino tornerà poi rosso a partire dal pomeriggio e per tutta la domenica, con traffico ancora intenso a causa delle ultime partenze. La situazione dovrebbe migliorare il giorno di Ferragosto, giornata per la quale è previsto bollino giallo.

Voglia di vacanze

Le mete preferite sono quelle nazionali: il desiderio di riscoprire le bellezze d'Italia o la voglia di ritornare in posti già conosciuti sono tra i motivi principali alla base della scelta di restare in Italia. Ma - spiega Coldiretti - tra i viaggiatori c'è anche una quota del 23%, quasi un italiano su quattro, che ha deciso di trascorrere una vacanza all'esteroe, mettendo da parte i timori, comunque esistenti, legati alla difficile situazione internazionale, ai costi e ai disagi nel trasporto aereo.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

