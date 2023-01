Sanremo 2023

Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni devolve compenso per lotta contro violenza su donne

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso per la partecipazione a Sanremo 2023 per la lotta contro la violenza sulle donne.

Pubblicata il: 12/01/2023

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso per la partecipazione a Sanremo 2023 per la lotta contro la violenza sulle donne. "Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)", si legge in un post su Instagram.

"In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne - scrive - Per questo ho scelto di supportare D.i.Re un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando".

