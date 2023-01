Missili Aster

Francia-Italia, intesa per la fabbricazione di altri 700 missili Aster

Nella nota non c'è alcuna menzione a un eventuale invio di questi missili in Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2023 - 16:48:32 Letto 793 volte

La Francia ha annunciato la conclusione dell'accordo con l'Italia per la fabbricazione di altri 700 missili antiaerei Aster di media portata. È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero della Difesa francese, sottolineando che Parigi e Roma condividono una comune volontà, quella di "modernizzare e stabilizzare le loro capacità terrestri e navali di difesa antiaerea". Nella nota non c'è alcuna menzione a un eventuale invio di questi missili in Ucraina.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!