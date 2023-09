G20 India

G20, bilaterale Meloni - Primo Ministro dell'India Modi: ''Agenda ambiziosa su sfide globali, un successo''

Il colloquio si è incentrato sui principali temi dell’agenda G20 e sull'andamento delle relazioni bilaterali.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Nuova Delhi il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi, con cui si è congratulata per il successo del Vertice G20.

Meloni ha anche descritto i grandi temi della futura presidenza italiana del G7 tra i quali la necessità di dedicare una crescente attenzione alla regolamentazione internazionale dell’intelligenza artificiale. Al riguardo si è convenuto sull’opportunità di un efficace coordinamento tra gli ambiti del G20 e G7.

Riguardo ai rapporti bilaterali, nel contesto del Partenariato Strategico avviato fra Italia e India in occasione della visita del Presidente Meloni a Nuova Delhi a inizio marzo, i due Capi di Governo hanno discusso della collaborazione in settori strategici, fra cui la transizione energetica, la digitalizzazione, lo spazio e la difesa.

"Ringrazio il Primo Ministro dell'India Narendra Modi per la sua gestione di questa Presidenza G20, che ha proposto un'agenda ambiziosa sulle sfide globali. Abbiamo lavorato insieme per assicurare il successo di questo Vertice e continueremo a coordinarci nei rapporti bilaterali e anche in vista della Presidenza italiana del G7": lo dice su X la premier Giorgia Meloni, a New Delhi per il vertice del G20.

