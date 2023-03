Guerra Ucraina-Russia

Gentiloni: ''Sostenendo l'Ucraina sosteniamo l'unica possibilità realistica di pace''

''L'unico dei due che può vincere, realisticamente, è la Russia, perché nessuno pensa che l'Ucraina possa arrivare a Mosca'', dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2023 - 00:02:00 Letto 713 volte

Per il presidente russo Vladimir Putin "il fatto che l'Ucraina potesse avviare un percorso di adesione all'Ue era una minaccia che considerava insopportabile. Nessuno minacciava seriamente la Russia, c'era la preoccupazione che il modello europeo fosse vincente. Noi sostenendo l'Ucraina sosteniamo l'unica possibilità realistica di pace", che non può esserci "con la vittoria di uno dei due contendenti". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervenendo a Bruxelles alla presentazione del libro di Angela Mauro "Europa sovrana", nella sede della Regione Toscana nel Quartiere Europeo, insieme al rappresentante permanente dell'Italia Pietro Benassi.

E l'unico dei due che può vincere, realisticamente, "è la Russia", continua Gentiloni, perché "nessuno pensa che l'Ucraina possa arrivare a Mosca. Stiamo parlando di un Paese aggredito che si difende". Sostenendo Kiev, dunque, si pongono le "basi per la pace. Penso che ci vorranno ancora dei mesi, non domani o dopodomani. Ci sono momenti in cui devi stare dalla parte giusta, se stai da quella sbagliata comprometti la reputazione del tuo Paese. L'Italia non se lo può permettere e non lo farà. Sono fiducioso" dalle cose che sento "dire da questo governo".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Gentiloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!