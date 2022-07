vacanze vip

Giulia Provvedi in topless: ''Le ho liberate e non smettono di ringraziarmi''

Ironica e bellissima, una delle gemelle posta alcuni scatti hot in piscina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2022 - 12:44:13 Letto 940 volte

Non solo bellezza ma anche tanta ironia sono gli ingredienti vincenti delle Donatella. Silvia e Giulia Provvedi hanno scelto di raccontarsi sui social senza mezze verità: dalle foto “reali” che svelano i trucchetti per apparire più o meno sexy agli scatti veraci, alle confessioni ai follower. Ovviamente il tutto condito da tanto sex appeal che alle gemelle non manca. In un post Giulia pubblica alcune foto in piscina in topless e scrive: “Avevano caldo, le ho liberate e non smettono di ringraziarmi” accompagnando la pubblicazione con l’icona delle pere e del sole.

Non è certo la prima volta che le due ex gieffine pubblicano foto bollenti sui social. Dalla vasca da bagno qualche giorno fa scrivevano: “Avvistata una mamma con forme prorompenti sui social, ah cavolo c'è anche la zia. Io sono scioccata e voi?”. O ancora: “Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione”.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Le Donatella

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!