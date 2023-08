Giornata mondiale della Gioventù

Gmg Lisbona, 500mila giovani per Papa Francesco: ''Gesù vi ha chiamato. Felice del vostro simpatico chiasso''

Papa Francesco ai giovani riuniti: ''Il Signore non punta il dito ma allarga le braccia'', descrivendo una Chiesa inclusiva, aperta a tutti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2023 - 00:04:00 Letto 735 volte

Sono 500mila i giovani accorsi a Lisbona per incontrare Papa Francesco alla Giornata mondiale della Gioventù.

Si sono accampati nel Parque Eduardo VII della capitale del Portogallo fin dalla mattina di giovedì e il pontefice ha fatto un lungo giro tra loro in papamobile, accolto tra canti e balli dai ragazzi, arrivati da molti Paesi, 151 ufficialmente registrati. I gruppi più numerosi di giovani accorsi per la Gmg vengono da Spagna, Italia e Francia.

"Felice del vostro simpatico chiasso". Così Papa Francesco ai giovani riuniti. "Il Signore non punta il dito ma allarga le braccia", ha detto il Papa, descrivendo una Chiesa inclusiva, aperta a tutti.

"Una Chiesa dei chiamati, non dei migliori, una Chiesa aperta anche per chi sbaglia, per chi cade, per chi fa fatica. Dio ci ama come siamo, coi limiti che abbiamo. Non abbiate paura, abbiate coraggio. Dio ci ama", ha concluso il Papa

Fonte: TGCOM24/Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!