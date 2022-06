grano ucraino

Grano ucraino, Zelensky: ''Negoziati difficili per sbloccare i porti ucraini''

''Negoziati difficili per sbloccare i porti ucraini dove milioni di tonnellate di grano non possono attualmente essere esportate in Africa'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 20/06/2022

"Sono in corso dei negoziati difficili per sbloccare i porti ucraini dove milioni di tonnellate di grano non possono attualmente essere esportate in Africa a causa del blocco della flotta russa nel Mar Nero". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videoconferenza rivolgendosi ai membri dell'Unione Africana.

"Non ci sono ancora progressi - ha aggiunto -. La crisi alimentare nel mondo durerà finché questa guerra coloniale continuerà".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

