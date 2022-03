Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, cosa significa la 'Z' su tank e carri armati della Russia

La Z sui tank e sui mezzi della Russia è diventata un vero e proprio simbolo della guerra in Ucraina.

La Z sui tank e sui mezzi della Russia è diventata un vero e proprio simbolo della guerra in Ucraina. Apparsa inizialmente solo sui carri armati russi, frettolosamente dipinta di bianco, con il passare dei giorni è stata utilizzata sempre di più con l'intento di mostrare il sostegno all'invasione del presidente russo Vladimir Putin. Così, ora come ora, la lettera Z può essere vista ovunque: spunta sui video di propaganda pubblicati su Instagram fino ai contenuti diffusi dalle celebrità, passando anche per la divisa ufficiale di un ginnasta russo a Doha.

La Z, secondo il ministero della Difesa russo, sta per 'Za pobedu', 'Per la vittoria'. La lettera caratterizza anche un numero sempre più ampio di automobili in Russia. Il simbolo è arrivato in contesti di ogni tipo. Gli operai hanno messo una Z sulla rampa di un razzo allo spazioporto di Baikonur, mentre molte celebrità hanno aggiunto una Z maiuscola al loro nome sui social media.

I video di propaganda di Mosca mostrano giovani che indossano magliette con una Z, manifestando il loro sostegno al presidente Vladimir Putin e a quella che lui chiama una "operazione speciale".

Quando il ginnasta russo Ivan Kuliak ha attaccato la lettera Z alla sua maglia ai Mondiali di Doha è scattata una reazione a livello internazionale. Kuliak, che si è piazzato terzo alle parallele, era sul pidio accanto al vincitore ucraino Illia Kovtun durante la cerimonia di consegna delle medaglie. La condanna del gesto, non solo in ambiente sportivo, è stata generale.

La Z non è l'unica lettera 'schierata' da Putin nella guerra. Altre lettere, tra cui X, O e A sono state dipinte sui veicoli militari russi. La V appare spesso e sta per "Il potere sta nella verità", o "sila v pravde", secondo il ministero della difesa russo. La citazione è tratta da 'Brat 2', o 'Brother', film del 2000.

Resta poco chiaro cosa significhino le altre lettere e molti hanno cercato spiegazioni da quando l'invasione russa dell'Ucraina è iniziata quasi due settimane fa. Inizialmente, gli osservatori ucraini pensavano che le lettere indicassero la provenienza delle truppe. Ora, le forze armate ucraine hanno anche iniziato a dipingere intorno alla lettera Z sui carri armati russi che riescono a catturare.

