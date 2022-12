Guerra in Ucraina, Italia riaffermerà al vertice Ue pieno sostegno a Kiev

Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Italia riaffermerÓ al vertice Ue pieno sostegno a Kiev

L'Italia aderisce in modo pieno e convinto allo sforzo europeo e internazionale a sostegno di Kiev.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2022 - 00:14:26 Letto 734 volte

L'Italia - a quanto si apprende alla vigilia del Consiglio europeo - aderisce in modo pieno e convinto allo sforzo europeo e internazionale a sostegno di Kiev, oltre all'impegno a rinnovare le misure sanzionatorie fondamentali per accelerare la fine del confitto. In quest'ottica, la riunione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles, secondo il governo italiano, sarà l'occasione per i leader di riaffermare la condanna della guerra e il pieno sostegno europeo a Kiev sul piano politico, militare, finanziario, giudiziario e delle sanzioni.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!