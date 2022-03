Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Kuleba: ''Il cessate il fuoco obiettivo massimo dei negoziati''

Secondo una bozza di accordo, la Russia non chiederà più la ''denazificazione dell'Ucraina, né la sua 'demilitarizzazione'' e sarebbe pronta a consentire all'Ucraina di far parte dell'Unione europea se rinuncia ad aderire alla Nato.

Pubblicata il: 29/03/2022

"Il raggiungimento di 'un cessate il fuoco nella guerra tra Ucraina e Russia è l'obiettivo massimo' dei negoziati tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Ma quello 'minimo riguarda la risposta alle esigenze umanitarie' in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba prima del nuovo round di colloqui previsto da oggi in Turchia.

Ai colloqui, secondo quanto scrive il Financial Times citando una bozza di accordo, la Russia non chiederà più la ''denazificazione dell'Ucraina, né la sua 'demilitarizzazione'' e sarebbe pronta a consentire all'Ucraina di far parte dell'Unione europea (Ue) in cambio di garanzie sulla sicurezza e se rinuncia ad aderire alla Nato. La bozza del documento sul cessate il fuoco, dunque, non contiene alcuna discussione su tre delle richieste fondamentali iniziali della Russia, ovvero la "denazificazione", la "smilitarizzazione" e la protezione legale per la lingua russa in Ucraina, scrive il Financial Times.

Kuleba ha evidenziato che al tavolo ''non si parlerà di referendum'' perché si tratta di ''una questione interna all'Ucraina. Decideremo noi quale referendum tenere o meno, non è una questione che rientra nella trattativa". "Il presidente dell'Ucraina si concentra sempre sulla posizione del suo popolo, la posizione degli ucraini. Abbiamo fatto molta strada in questo mese rispetto all'unità nazionale. Escludo che il governo possa fare qualcosa contro la volontà del popolo", ha aggiunto il ministro.

