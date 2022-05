Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Mattarella: ''In gioco il futuro dell'Europa, siamo a fianco del popolo ucraino''

''Le vite spezzate, l'attentato recato alla libertÓ e indipendenza di un Paese, immaginavamo appartenessero a un passato remoto'', ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Braga in Portogallo.

"Le devastazioni di luoghi nel cuore dell'Europa, le vite spezzate, l'attentato recato alla libertà e indipendenza di un Paese, immaginavamo appartenessero a un passato remoto". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Braga in Portogallo.

"Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell'Europa, appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un veicolo di pace. La brutalità della guerra non spezzerà i fili della Ue", ha aggiunto.

