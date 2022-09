Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Medvedev assicura: ''Raggiungeremo tutti gli obiettivi''

''Tutti gli obiettivi che sono stati fissati dal presidente del nostro Paese, il comandante in capo supremo, saranno raggiunti nel corso di questa operazione'', ha affermato Dmitri Medvedev.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2022 - 00:04:12 Letto 767 volte

"Tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina saranno raggiunti". Lo ha assicurato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev, mentre a Nord-Est la controffensiva ucraina sta registrando notevoli successi ed è arrivata fino al confine.

"E' in corso un'operazione militare speciale. Tutti gli obiettivi che sono stati fissati dal presidente del nostro Paese, il comandante in capo supremo, saranno raggiunti nel corso di questa operazione", ha affermato Medvedev parlando dal quartier generale di Russia Unita, il partito di governo, dopo la chiusura dei seggi per le elezioni amministrative tenutesi in diverse regioni del Paese. Medvedev ha osservato che il sostegno che Russia Unita ha ricevuto durante queste elezioni "e' la migliore garanzia che faremo tutto cio' che e' necessario".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!