Guerra in Ucraina, oggi Von der Leyen incontrerà Zelensky a Kiev

Guerra in Ucraina, oggi Von der Leyen incontrerÓ Zelensky a Kiev

Von der Leyen sarÓ il primo leader occidentale a visitare l'Ucraina da quando le atrocitÓ nel sobborgo di Kiev di Bucha sono emerse nei giorni scorsi.

08/04/2022

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. Ad accompagnarla l'alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell.

Von der Leyen sarà il primo leader occidentale a visitare l'Ucraina da quando le atrocità nel sobborgo di Kiev di Bucha sono emerse nei giorni scorsi. A metà marzo i primi ministri di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca si sono recati a Kiev in treno. La settimana scorsa, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha visitato la città.

In risposta al massacro di Bucha, von der Leyen ha proposto martedì un quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia. A Bruxelles, a quanto si apprende, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri dell’Ue ha raggiunto ieri l’accordo politico sulle nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Ora serve il via libera formale delle capitali, che arriverà per procedura scritta stamattina. Gli alti funzionari dell'Ue hanno detto che un divieto totale di importazione di combustibili fossili potrebbe arrivare se la Russia continua la sua guerra contro l'Ucraina.

