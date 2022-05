Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Onu: sono 180 le persone rapite dalle truppe russe

L'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate da parte delle truppe russe in zone dell'Ucraina controllate da Mosca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2022 - 09:31:15 Letto 740 volte

L'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachele, ha fatto sapere che l'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell'Ucraina controllate da Mosca.

Sono stati riscontrati anche otto casi di possibili sparizioni forzate di individui filo-russi nel territorio controllato dall'Ucraina.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!