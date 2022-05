Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Onu: superati i 3mila civili uccisi

Il bilancio dei civili uccisi in Ucraina ha superato la soglia dei 3mila morti.

Il bilancio dei civili uccisi in Ucraina ha superato la soglia dei 3mila morti. Secondo gli ultimi dati dell'ufficio Onu per i diritti umani (Ohchr), citato dal Guardian, sono 3.153 i morti accertati fra i civili dopo l'invasione russa del 24 febbraio. Come sempre l'Ohchr ricorda che si tratta delle uccisioni verificate, ma che il vero numero potrebbe essere molto più alto.

